Двоє іноземців організували масштабне виробництво контрафактної парфумерії у Харкові та Львові

Правоохоронці викрили в Харкові та Львові масштабне нелегальне виробництво парфумерної продукції під виглядом світових брендів

"Учасники схеми фактично вибудували повний цикл нелегального виробництва – від виготовлення, розливу та фасування продукції до нанесення маркування відомих світових брендів і продажу готового товару через спеціально створені сайти. До роботи було залучено майже пів сотні людей. Частину з них використовували як формальних керівників підконтрольних підприємств", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, схему організували двоє іноземців, які після початку повномасштабного російського вторгнення виїхали з України і керували незаконним бізнесом дистанційно.

В орендованому складському приміщенні було облаштовано повноцінний цех з виготовлення, розливу і фасування продукції. Готові вироби зберігалися в інших складських приміщеннях, а також у приватному будинку. На упаковку наносилися етикетки, позначення та водяні знаки відомих брендів. Для розливу використовувалося спеціальне обладнання.

Під виглядом оригінальної продукції продавали парфуми, місти та шимери для тіла, спреї для волосся, аромадифузори, гелі для душу, лосьйони, креми, косметичні маски та інші товари.

Збут контрафакту було налагоджено через спеціально створені вебсайти. Замовлення покупцям відправляли поштою.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у Харкові та Львові у місцях виготовлення, фасування і зберігання продукції, приміщенні типографії, транспортних засобах та помешканнях фігурантів. Під час слідчих дій вилучено близько 130 тонн продукції, сировини та обладнання, орієнтовна вартість яких перевищує 235 млн грн.

Крім того, вилучено автомобіль Renault Trafic, майже 1 млн грн готівкою, банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та інші речові докази.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та іншого умисного порушення прав на ці об'єкти, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Після проведення низки експертиз та встановлення точного розміру завданої шкоди вирішуватиметься питання щодо повідомлення причетним особам про підозру. Перевіряється можлива наявність у їхніх діях складів інших кримінальних правопорушень.