Через акцію протесту машиністів у Польщі ускладнено міжміське залізничне сполучення

У Польщі в п'ятницю через акцію протесту машиністів відбуваються затримки та скасування міжміських поїздів.

За даними порталу підтримки пасажирів, які наводить польський телеканал Polsat, вранці в п'ятницю затримуються 47 із 140 міжміських поїздів. Тривалість затримок у середньому становить 25 хвилин.

Тим часом керівництво компанії PKP Intercity, що відповідає за міжміські перевезення, повідомило, що скасовано 16 поїздів, збільшується й кількість затримок, а ситуація може стабілізуватися лише до вечора п'ятниці.

Машиністи розпочали акцію протесту напередодні вранці, вони вимагають посилення заходів безпеки на залізницях. Залізничне сполучення не перервано, але як один із заходів машиністи знизили швидкість руху до 20 км/год. Спочатку страйк мав тривати до півночі п'ятниці, однак у підсумку профспілка залізничників оголосила, що страйк триватиме до полудня п'ятниці.