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Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до чотирьох – КМВА

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Внаслідок ворожої атаки на столицю відомо вже про чотирьох постраждалих, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Станом на 10:40 відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки", – інформує пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

Окрім того, міський голова Києва Віталій Кличко додав, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль.

"Також в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА загоряння на нежитловій території. Екстрені служби працюють на місцях", – зазначив Кличко.

#київ #постраждалі #атака
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