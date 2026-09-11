Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до чотирьох – КМВА

Внаслідок ворожої атаки на столицю відомо вже про чотирьох постраждалих, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Станом на 10:40 відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки", – інформує пресслужба КМВА в телеграм-каналі.

Окрім того, міський голова Києва Віталій Кличко додав, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль.

"Також в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА загоряння на нежитловій території. Екстрені служби працюють на місцях", – зазначив Кличко.