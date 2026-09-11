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Внаслідок атаки дронів на Київщині загинула жінка, пошкоджено будинки та ангар – ОВА

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Внаслідок атаки дронів на Київщині загинула жінка, пошкоджено будинки та ангар – ОВА
Фото: ДСНС Київщини

Жінка загинула у Вишгородському районі (Київська обл.) внаслідок атаки російських безпілотників, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо загиблу людину внаслідок ворожої атаки дронами на Київщину. У Вишгородському районі загинула жінка. Висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, у Вишгородському районі також пошкоджено приватні будинки.

"Ворог вкотре цілеспрямовано тероризує мирних людей", – констатував очільник ОВА.

Крім того, повідомив він, в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення.

#київська #атака #жертва
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