Глава МЗС Польщі прибув до Києва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що прибув до України у п'ятницю.
"Добрий день із Києва", – написав міністр у соцмережі Х.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що прибув до України у п'ятницю.
"Добрий день із Києва", – написав міністр у соцмережі Х.
З метою допомоги Україні відремонтувати та зміцнити свою енергетичну інфраструктуру напередодні чергової зими під атаками РФ Канада оголосила про нов…
Україна розраховує під час зустрічей в Нью-Йорку підписати drone deal з Канадою, повідомив президент Володимир Зеленський. "І ми також на шляху до…
Україна розраховує, що наприкінці 2026 року буде перша антибалістична система у рамках програми Freyja, заявив президент України Володимир Зеленський…
Під час виборів у РФ не буде середовища для перемовин, однак наприкінці вересня може бути нагода зустрітися з командою США у Нью-Йорку, і до кінця мі…
Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на 350 міль…
Канада долучиться до європейської антибалістичної програми FREYJA та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal. Про це повідо…