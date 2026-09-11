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Глава МЗС Польщі прибув до Києва

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що прибув до України у п'ятницю.

"Добрий день із Києва", – написав міністр у соцмережі Х.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#польща #візит #мзс #сікорський
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