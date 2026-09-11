Абакумов: Поширена в мережі інформація про загрозу кримінальних проваджень щодо 60 нардепів є маніпуляцією

Поширювана інформація про загрозу кримінальних проваджень щодо 60 народних депутатів є маніпуляцією, заявив керівник Першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов, уточнивши, що йдеться про депутатів різних скликань, яких Бюро розслідувало в різні періоди.

"Щодо фрази, яку зараз розносять анонімні телеграм-канали вирваної з мого коментаря для Financial Times. В спілкуванні з журналістами мною було сказано, що Бюро в різний період часу розслідувалось більше 60 народних депутатів різних скликань", – наголосив Абакумов у дописі в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що поширення цієї інформації створює хибне враження, нібито кримінальні провадження може бути розпочато одночасно щодо всіх 60 депутатів.

"Розповсюдження інформації, що 60-м депутатам зараз загрожує кримінальне провадження, є маніпуляцією, спрямованою проти Бюро і самих депутатів", – зазначив він.

Раніше в ЗМІ ширилася інформація з посиланням на Абакумова для Financial Times про те, що НАБУ проводить розслідування щодо понад 60 народних депутатів.