У Львові 18 вересня перепоховають Марію Федак – матір дружини глави ОУН Мельника

Останки діячки українського жіночого та просвітницького руху Марії Федак, матері Софії Федак-Мельник, дружини голови Організації українських націоналістів (1938-64) Андрія Мельника, ексгумовані в Люксембурзі, наступної п'ятниці, 18 вересня, перепоховають на Личаківському цвинтарі у Львові, поруч із могилою її чоловіка Степана Федака.

Чин прощання розпочнеться 18 вересня о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм у п'ятницю.

"Україна повертає додому Марію Федак – видатну діячку українського жіночого та просвітницького руху, представницю родини, тісно пов'язаної з історією нашої боротьби за незалежність", – написав Козицький.

Марія Федак була дружиною відомого адвоката і мецената Степана Федака. Їхні доньки Софія й Ольга стали дружинами провідників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

Федак активно працювала в українському жіночому та просвітницькому русі, займалася благодійністю та допомагала заарештованій українській студентській молоді. Разом із чоловіком вона виховала вісьмох дітей, відданих Україні.

Через радянські репресії родина була змушена залишити Батьківщину. Останні роки Марія Федак прожила у Люксембурзі, де її і поховали.

"Російська імперія, а згодом радянський режим робили все, щоб українці втрачали не лише державу, а й власну історичну пам'ять. Щоб ті, хто боровся за Україну, залишалися у вигнанні навіть після смерті. Ми це змінюємо", – наголосив Козицький.

Марію Федак поховають на полі №49 Личаківського цвинтаря, поруч із могилою її чоловіка Степана Федака.

Як повідомлялося, чинний голова ОУН, перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак раніше інформував, що ексгумація праху Марії Федак відбулася в столиці Люксембургу для подальшого перепоховання в Україні.