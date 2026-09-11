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ППО України збила 138 зі 161 ворожої цілі, зафіксовано влучання на 19 локаціях

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ППО України збила 138 зі 161 ворожої цілі, зафіксовано влучання на 19 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 138 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання повітряних засобів ворога на 19 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 11 вересня (з 18:00 10 вересня) противник атакував S8000 "Бандероль" (із Білгородської обл. рф) та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

#ппо #цілі #ліквідація #бпла_рф
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