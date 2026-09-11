Війська РФ атакували Запоріжжя, травмовані матір і дитина – ДСНС

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю, унаслідок чого поранені 32-річна жінка та її 10-річний син, пошкоджено торговельний центр і житлові будинки, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі.

"У місті пошкоджено дах дев'ятиповерхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 кв. м та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 кв. м", – йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів – вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття. Наразі всі осередки займання ліквідовано.​