Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок вечірніх ударів по Золочеву Харківської області

У четвер ввечері російський FPV-дрон на оптоволоконному каналі керування вдарив по Золочеву (Харківська обл), загинула людина, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.
"Загинув 45-річний місцевий житель", – йдеться у повідомленні.
Того ж вечора російський безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Із будинку деблокували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір. Обох постраждалих доставили до лікарні. Чоловік отримав переломи, у жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.
Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).