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Події

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок вечірніх ударів по Золочеву Харківської області

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У четвер ввечері російський FPV-дрон на оптоволоконному каналі керування вдарив по Золочеву (Харківська обл), загинула людина, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури. 

"Загинув 45-річний місцевий житель", – йдеться у повідомленні. 

Того ж вечора російський безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Із будинку деблокували 48-річного чоловіка та його 76-річну матір. Обох постраждалих доставили до лікарні. Чоловік отримав переломи, у жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Джерело:  https://t.me/prokuratura_kharkiv/30555

#харків #постраждалі #удари
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