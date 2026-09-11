Міноборони ініціює спрощення підземного будівництва для ОПК

У Міністерстві оборони напрацьовані комплексні зміни до постанови Кабінету міністрів №1494 від 19 листопада 2025 року "Про реалізацію експериментального проєкту щодо нового будівництва об'єктів виробництва, реконструкції та капітального ремонту наявних будівель і споруд державних підприємств та господарських товариств оборонно-промислового комплексу", з метою створення правових умов для будівництва захищеної підземної виробничої інфраструктури, повідомила заступниця міністра Ганна Гвоздяр.

"⁠Підземне будівництво. Це наша нова реальність, з якою доведеться жити стільки, скільки існує росія… Нова модель має дозволити приватним забудовникам та інвесторам будувати такі об'єкти за власні або залучені кошти, а потім передавати їх підприємствам ОПК у власність, користування або оренду", – написала вона у Facebook.

Гвоздяр додала, що разом із Конфедерацією будівельників України, виробниками та забудовниками шукають нові технологічні рішення.

"І вже бачимо, що частину напрацювань можна буде масштабувати далеко за межі оборонної промисловості. Попереду тут ще багато роботи – разом із міністерствами, військовими та обласними військовими адміністраціями", – зазначила вона.

Серед інших планів на посаді заступниці міністра, на яку вона нещодавно перейшла з посади радниці міністра, вона виділила затвердження стратегії галузі ОПК.

"Ми зробили великий огляд галузі та напрацювали проєкт стратегії. Далі – щільна робота з військовими, виробниками та іншими органами державної влади, щоб стратегія стала конкретним планом дій", – повідомила Гвоздяр.

Вона також наголосила на необхідності страхування, й не тільки підприємств ОПК, а й ланцюгу постачання до Сил оборони.

"Разом із колегами з інших міністерств напрацювали модель. Тут важливі не лише гроші, а й прозорий механізм, захист чутливої інформації та довіра між державою, бізнесом і фінансовим сектором", – зазначила заступниця міністра у дописі.

Щодо пільгового кредитування підприємств ОПК, за її словами, його обсяг вже перевищив 10 млрд грн, але планується розширити цю програму, для чого напрацьовано рішення про збільшення максимального обсягу кредитування оборотного капіталу зі 100 млн до 500 млн грн.

"⁠Defence City. Окремий великий напрям. Сьогодні статус резидента Defence City вже має 51 оборонна компанія, а загальний обсяг кваліфікованого доходу резидентів перевищує 93 млрд грн", – наголосила також Гвоздяр.

Вона нагадала, що для резидентів цього режиму діють податкові, митні та валютні преференції, а також спрощені механізми бронювання, але цей режим має розвиватися разом із галуззю.

"Ми напрацювали наступний пакет ідей, які можуть дати виробникам ще більше можливостей для розвитку та масштабування. Працюємо над ними разом із ринком, економічними експертами, народними депутатами та міністерствами", – зазначила заступниця міністра.

Щодо покращення комунікації між військовим і виробником, то, за її словами, разом із колегами з інших департаментів Міноборони та Агенції оборонних закупівель був напрацьований проєкт "Відгук", щоб, коли виникає проблема, системно оцінювати якість продукції і разом із виробниками працювати над її покращенням.