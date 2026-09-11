Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Війська РФ завдали повторного удару під час гасіння складів у Бучанському районі, вогонь локалізовано – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Війська РФ завдали повторного удару під час гасіння складів у Бучанському районі, вогонь локалізовано – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська завдали повторного удару під час ліквідації пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, наразі займання локалізовано, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі.

"Вночі росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ударів виникла пожежа у Бучанському районі. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що поширення вогню зупинено, роботи з остаточної ліквідації наслідків тривають.

Раніше голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок ворожої дронової атаки в області загинула людина, ще двоє дістали поранень, а в трьох районах зафіксовано пошкодження 17 об'єктів, зокрема складів і підприємств.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74393

#пожежа #київщина #дснс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на 350 міль…

Читати