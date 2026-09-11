Війська РФ завдали повторного удару під час гасіння складів у Бучанському районі, вогонь локалізовано – ДСНС

Російські війська завдали повторного удару під час ліквідації пожежі на складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, наразі займання локалізовано, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі.

"Вночі росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ударів виникла пожежа у Бучанському районі. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що поширення вогню зупинено, роботи з остаточної ліквідації наслідків тривають.

Раніше голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок ворожої дронової атаки в області загинула людина, ще двоє дістали поранень, а в трьох районах зафіксовано пошкодження 17 об'єктів, зокрема складів і підприємств.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/74393