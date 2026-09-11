Зеленський і Карні оглянули українсько-канадські оборонні розробки: 30% вироблених дронів передадуть ЗСУ – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час візиту глави Української держави до Канади взяли участь у презентації українських безпілотників, спільних технологічних розробок і компаній-виробників компонентів, повідомляє сайт Офісу президента.

Лідери ознайомилися з роботою безпілотних систем, зокрема БпЛА Vampire 4S, перехоплювача P1-SUN, FPV-дрона Shrike, розвідувального дрона "Гор", радіостанцій Himera, а також із можливостями дистанційного керування роботизованим комплексом "Ратель" і морськими дронами компаній UFORCE та Scorpena.

Окрему увагу приділили спільним напрацюванням: виробництву БпЛА "Гор" компаніями Airlogix і канадською Sentinel, прототипу наземного робототехнічного комплексу від Ai Drones UA та Bombardier Recreational Products Inc., а також рішенням у сфері захищеного зв'язку від Himera та Quantropi.

Крім того, оголошено про співпрацю між GTH і General Dynamics Mission Systems – Canada, JK Land Vehicles і General Dynamics Land Systems, а також навчальну програму між Skyfall та Calian.

Загалом у заході взяла участь 21 канадська компанія, яка вже інтегрує свої компоненти в українські вироби. Презентація стала продовженням Спільної декларації про оборонне співробітництво в межах програми Drone Deal. Відповідно до домовленостей, 30% вироблених за спільною програмою безпілотників спрямують на потреби Сил оборони України.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-kanadi-volodimir-zelenskij-i-mark-karni-vzyali-uchast-u-pr-106321