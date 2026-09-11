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Війська РФ атакували п'ять населених пунктів Херсонської громади, поранено семеро людей – МВА

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Війська РФ атакували п'ять населених пунктів Херсонської громади, поранено семеро людей – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Російські окупаційні війська минулої доби завдали артилерійських і дронових ударів по п'яти населених пунктах Херсонської міської територіальної громади, унаслідок чого семеро людей дістали поранення, повідомив заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько в телеграм-каналі.

За його даними, під ударами опинилися Херсон, Приозерне, Антонівка, Сонячне та Комишани.

"Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто та спецтехніка. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 7 людей дістали поранення", – йдеться в повідомленні.

 

#постраждалі #херсон #обстріл
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