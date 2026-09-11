Війська РФ понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, поранені троє людей – ОВА

Російські окупанти завдали понад 10 ударів безпілотниками та артилерією по трьох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранено трьох людей і пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі.

"У Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали двоє чоловіків. На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні будинки й автівка. Постраждала одна людина. У П'ятихатській громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31987