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Війська РФ понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, поранені троє людей – ОВА

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Війська РФ понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, поранені троє людей – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти завдали понад 10 ударів безпілотниками та артилерією по трьох районах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранено трьох людей і пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі.

"У Дніпрі на території приватного підприємства зайнялися вантажівки. Поранень дістали двоє чоловіків. На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні будинки й автівка. Постраждала одна людина. У П'ятихатській громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31987

#дніпропетровщина #постраждалі #обстріл
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