Через атаку на Київ троє людей дістали важких травм, ще п'ятьом надали допомогу на місці – поліція

У Дніпровському районі столиці внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по дев'ятиповерхівці трьох мешканців доправили до лікарні з опіками та осколковими пораненнями, ще п'ятьом надали допомогу на місці, повідомляє столична поліція в п'ятницю вранці.

"Постраждало вісім громадян. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п'ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, займання в пошкодженому будинку охопило поверхи з першого по п'ятий. На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки воєнного злочину РФ.

Раніше Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляла про сам факт атаки на Дніпровський район і загальну кількість постраждалих без уточнення характеру їхніх травм.