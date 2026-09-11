Окупанти за добу втратили 1490 осіб, 64 артсистеми та понад 1900 БпЛА – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1490 окупантів, 64 артилерійські системи, два танки, сім бронемашин, 1 925 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗС України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб, танків – 12 341 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од., артилерійських систем – 49 516 (+64) од., РСЗВ – 2 109 (+2) од., засобів ППО – 1 622 (+4) од., літаків – 441 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од., крилатих ракет – 5 103 (+0) од., кораблів / катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590) од., спеціальної техніки – 4 666 (+16) од.", – ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.