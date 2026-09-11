11 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом, День пам'яті бібліотек, День "Немає новин – це хороші новини", Коптський Новий рік, День шкільних фотографій.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.

Усі хто сповідують юдаїзм відзначають одне з перших великих свят - Єврейський Новий рік Рош га-Шана.

Також сьогодні Коптський Новий рік, відомий як Найруз або Енкутаташ, який є важливим культурним і релігійним святом, що відзначається коптською православною християнською громадою.

День 1660 Російська агресія - Day 1660 Russian aggression

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Установлений на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам’яті тих, хто постраждав від терористичних актів.

Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичній діяльності, а також на мінімізацію її наслідків. Цей день нагадує нам про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та необхідність підтримки жертв терористичних актів.

День пам'яті бібліотек

Заснований для вшанування пам’яті жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року та для акцентування важливої ролі бібліотек у збереженні історії, знань і спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсенвіля в штаті Іллінойс. Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символами свободи і знань, протистояти силам ненависті і тероризму. Американська бібліотечна асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшанувати пам’ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та долучитися до освітніх програм.

Цього дня бібліотеки часто залишаються відкритими протягом 24 годин, пропонуючи членам громади простір для роздумів і участі в спеціальних заходах, таких як читання пам’яті, цілонічне неспання зі свічками та виставки. Освітні програми також є важливою частиною цього дня, сприяючи порозумінню та згуртованості громади.

День "Немає новин – це хороші новини"

День "Немає новин - це хороші новини" відзначається щороку 11 вересня - це нагода відпочити від постійного потоку інформації, який часто викликає стрес і тривожність. Подія походить зі США й скоріше за все, повʼязана з подіями 11 вересня 2001 року.

День шкільних фотографій

День шкільних фотографій відзначають у другий четвер вересня, є улюбленою традицією у Сполучених Штатах і Канаді.

День шкільних фотографій - це перевірена часом подія, яка фіксує ріст і прогрес дитини протягом її освітньої подорожі.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Івана Йосиповича Коссака (1876–1927), українського військового та громадського діяча, сотника Легіону УСС, автора спогадів ветеранів УГА й УСС;

110 років від дня народження Корнія Сидоровича Посполітака (1916–1979), українського скульптора, живописця;

90 років від дня народження Івана Єгоровича Мірошниченка (1936–2006), українського поета, публіциста;

90 років від дня народження Івана Андрійовича Семененка (1936), українського поета, представника Лаврської школи поезії;

80 років від дня народження Анатолія Дмитровича Криволапа (1946), українського живописця, майстра українського нефігуративного малярства та пейзажу.

Ще цього дня:

1943 - Створено державний український хор імені Г. Верьовки;

1993 - У Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр;

1997 - Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 - У США стався терористичний акт 11 вересня 2001 року;

2011 - Національний меморіал і музей 11 вересня відкривається до 10-ї річниці терактів 11 вересня;

2012 - У результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей.

Церковне свято

День пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської

Теодора була християнською подвижницею та черницею, яка народилася в Олександрії, Єгипет. Теодора жила в період правління імператора Зенона. Вона була одружена з багатим чоловіком, але після зради, яку вчинила, вирішила покинути світське життя і присвятити себе служінню Богу. Вона постригла волосся, переодяглася в чоловічий одяг і вступила до монастиря під ім’ям Теодор. Преподобна Теодора відома своїми чудесами та подвигами. Вона приборкала диких тварин, зцілювала хворих і навіть повернула воду в колодязь під час посухи. Її життя було сповнене смирення та самопожертви.

Рош га-Шана

Єврейський Новий рік — одне з найважливіших свят для юдеїв. Сталої дати святкування єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень. Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Головне єврейське свято у 2026 році святкуватимуть з вечора 11 вересня до настання ночі 13 вересня.

За традицією у цей день Бог визначає долі людей на наступний рік: юдеї вірять, що на Новий рік на небесах вирішується, хто буде жити в достатку, хто в бідності, а кому судилося померти.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

З прикмет цього дня:

Журавлі відлетіли у вирій — чекайте на швидкі та ранні морози. Якщо птахи масово летять на південь — буде стрімке похолодання. Бджоли ще літають над квітами — зима буде пізньою та теплою. Не видно мух і комарів — незабаром піде дощ. Ранковий туман або роса обіцяють сонячний і погожий день. Ясний і сонячний день віщує теплу та суху осінь.

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