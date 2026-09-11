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Видобуток нафти в РФ у серпні скоротився до мінімуму на тлі атак українських дронів – ЗМІ

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Видобуток сирої нафти в Росії у серпні скоротився і ще більше відстав від квоти ОПЕК+ через посилення українських атак на російські нафтові об'єкти, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Згідно зі звітом, РФ минулого місяця видобувала в середньому 8,718 млн барелів сирої нафти на добу. Це на 160 тис. б/д менше, ніж переглянутий показник за липень, і є найбільшим щомісячним падінням з грудня.

Середньодобовий видобуток у серпні виявився на 1,17 млн барелів нижчим за рівень, передбачений угодою ОПЕК+.

Як зазначає Bloomberg на основі публічних даних обох країн, у серпні українські сили щонайменше 22 рази завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, а також атакували портову інфраструктуру та судна в Чорному і Балтійському морях, зокрема в Новоросійську. Удари змусили російські підприємства скоротити переробку та заблокували можливість перенаправити сировину на експорт.

Унаслідок дефіциту уряд РФ продовжив заборону на експорт більшості видів дизельного пального до кінця вересня, а в окремих регіонах відновили нормування бензину. Москва вже очікує загального зниження річного видобутку нафти порівняно з попередніми прогнозами, хоча російський віцепрем'єр Олександр Новак назвав цей спад тимчасовим.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-10/russia-s-crude-output-fell-in-august-as-ukraine-steps-up-strikes

#нафта #видобуток #рф #скорочення
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