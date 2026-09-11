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Україна та Італія обговорювали можливість спільного патронату над будівництвом підземної школи – Стефанчук

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся у Парижі з головою Палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною, під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема можливість спільного патронату над будівництвом підземної школи в одному з прифронтових регіонів України в межах Коаліції укриттів.

За словами спікера парламенту, сторони обговорили наслідки російських атак на українські міста, обмінялися думками щодо наступних етапів мирного процесу та синхронізували позиції.

"Окремо говорили про захист українських дітей. Обговорили можливість спільного патронату над будівництвом підземної школи в одному з прифронтових регіонів України в межах Коаліції укриттів", – написав Стефанчук у соцмережі Х.

Він також наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію та поглиблення міжпарламентської співпраці між Україною та Італією.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2098140958307029359?s=20

#стефанчук #італія #школа
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