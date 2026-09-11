Удар по Павлограду є свідомим терором, партнери мають надати ППО та вдарити санкціями по ВПК Росії – Сибіга

Російський удар безпілотниками по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей та 67 дістали поранень, є навмисним терором проти цивільних із метою виснаження та примусу України до поступок, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, Москва систематично атакує місця скупчення людей серед білого дня для збільшення кількості жертв і поширення страху, оскільки досі має ракети, дрони, комплектуючі, кошти та відчуття безкарності.

Очільник МЗС наголосив, що у столицях країн-партнерів "немає часу на черговий раунд занепокоєння та роздумів", оскільки зброя для зупинки терору та рішення для виснаження воєнної машини РФ уже існують.

"Україна зараз потребує додаткових систем протиповітряної оборони та перехоплювачів. Санкції мають вразити російське виробництво зброї та ланцюги постачання, що забезпечують його функціонування. Доходи Росії, які фінансують цей терор, мають бути перекриті", – підкреслив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2098126727839109298?s=20