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Події

Через атаку дронів РФ на Київщині загинула людина, двоє поранені, пошкоджено 17 об'єктів – ОВА

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Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Київську область одна людина загинула, ще двоє дістали поранень, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм-каналі .

За його даними, у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження 17 об'єктів, серед яких приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

"Зараз наші рятувальники ліквідовують пожежу складських приміщень у Бучанському районі. Роботи тривають", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2866

#жертви #київщина #обстріл
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