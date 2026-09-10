Через атаку дронів РФ на Київщині загинула людина, двоє поранені, пошкоджено 17 об'єктів – ОВА

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Київську область одна людина загинула, ще двоє дістали поранень, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм-каналі .

За його даними, у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження 17 об'єктів, серед яких приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

"Зараз наші рятувальники ліквідовують пожежу складських приміщень у Бучанському районі. Роботи тривають", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2866