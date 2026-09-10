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Україна закликає змінити формат спільних навчань із НАТО для повноцінного обміну бойовим досвідом – Буданов

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Україна закликає змінити формат спільних навчань із НАТО для повноцінного обміну бойовим досвідом – Буданов
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Україна готова ділитися з країнами-партнерами унікальним досвідом ведення сучасної війни, проте формат спільних військових навчань із країнами НАТО потребує суттєвих змін, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час виступу на Ризькій конференції.

За його словами, останнім часом українські підрозділи залучаються до навчань переважно як "умовний противник". Справжній бойовий досвід офіцери країн-партнерів зможуть здобути лише під час спільних дій пліч-о-пліч з українськими військовими, що також стимулюватиме спільні наукові дослідження та виробництво озброєння.

Буданов також наголосив на важливості системного підходу до застосування безпілотників: наразі недостатньо лише виробляти дрони, необхідна цілісна система для їхньої інтеграції у військо, будувати яку у світі вміють лише дві країни – Україна та Росія.

Крім того, на полях конференції очільник ГУР провів переговори з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, міністром оборони країни Райвісом Мелнісом, а також із керівництвом Служби воєнної розвідки і безпеки та Міністерства закордонних справ Латвії щодо військової допомоги та розвитку ОПК.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/825

#нато #латвія #буданов
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