Війська РФ атакували склади з гуманітарною допомогою на Одещині, двоє постраждалих – ОВА

Унаслідок ворожого удару по Одеській області пошкоджено склади волонтерської організації з гуманітарною допомогою, попередньо постраждало двоє людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності. Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо, постраждало двоє людей", – йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. На місці працюють відповідні служби.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/19904