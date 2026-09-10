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Війська РФ атакували склади з гуманітарною допомогою на Одещині, двоє постраждалих – ОВА

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Війська РФ атакували склади з гуманітарною допомогою на Одещині, двоє постраждалих – ОВА

Унаслідок ворожого удару по Одеській області пошкоджено склади волонтерської організації з гуманітарною допомогою, попередньо постраждало двоє людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності. Також руйнувань зазнала будівля складу. Попередньо, постраждало двоє людей", – йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. На місці працюють відповідні служби.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/19904

#одещина #постраждалі #обстріл
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