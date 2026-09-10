Канада оголосила про нову допомогу Україні для зміцнення енергоінфраструктури напередодні зими

З метою допомоги Україні відремонтувати та зміцнити свою енергетичну інфраструктуру напередодні чергової зими під атаками РФ Канада оголосила про нову підтримку.

Відповідні оголошення відбулися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади та зустрічі із канадським прем'єром Марком Карні. Як повідомляється на сайті Офісу очільника уряду Канади, канадська сторона надасть Європейському банку реконструкції та розвитку нових кредитних гарантій на суму майже 435 мільйонів канадських доларів США для підтримки енергетичної безпеки, включаючи закупівлю газу взимку та генератори вторинної енергії для виробництва електроенергії під час дефіциту.

Також Канада виділяє 200 мільйонів канадських доларів у вигляді пільгових кредитів через Export Development Canada для підтримки відбудови України. Як наголошують в уряді прем'єра, це допоможе Україні відремонтувати критично важливу інфраструктуру, надаючи канадським компаніям можливість підтримувати критично важливі проекти.

Також пакет підтримки передбачає надання додаткових 10 мільйонів канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України, що в цілому становить 100 мільйонів доларів, для підтримки енергетичної інфраструктури України, включаючи закупівлю та постачання критично важливого енергетичного обладнання для підвищення стійкості українців до енергетичних потрясінь.

Крім того, оголошено надання 2 мільйонів канадських доларів Спільній робочій програмі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для підтримки розвитку енергетичних ресурсів України. Це фінансування зміцнить енергетичну стійкість України, забезпечить регуляторну підтримку та просуватиме проекти чистої енергетики.