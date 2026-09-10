Канада запускає національний ринок БпЛА для прискорення розвитку виробничих потужностей, третина канадських дронів піде Україні – Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про створення Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement, національного цифрового ринку дронів, що з'єднає операторів та кінцевих користувачів з канадською оборонною екосистемою, прискорюючи пошук, придбання та розгортання можливостей, пов'язаних з безпілотними системами та захистом від безпілотних систем.

"...мушу визнати, що наші збройні сили наразі мають близько 2000 дронів. У найближчі роки нам знадобляться мільйони. Тож на початку цього року наш уряд, уряд Канади, започаткував Ініціативу оборонних безпілотників для розширення вітчизняного виробництва безпілотників. Ця ініціатива забезпечить безпечні, надійні та світового класу системи безпілотників для Збройних сил Канади та Берегової охорони Канади", – сказав Карні під час спілкування з медіа разом із президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Канада робить важливі кроки для розвитку можливостей Канади у сфері безпілотників та в процесі поглиблення партнерства з Україною. Карні зазначив, що запуск національного ринку безпілотників для канадських Збройних сил надасть Канаді можливість виробляти мільйони безпілотників протягом наступних двох років.

"Сьогоднішні контракти збільшать кількість безпілотників, доступних для ВПС Канади, удесятеро. Важливо, що третина всіх безпілотників, які ми виробляємо, піде на підтримку оборони України", – повідомив прем'єр.