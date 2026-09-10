Україна розраховує укласти drone deal з Канадою в Нью-Йорку – Зеленський

Україна розраховує під час зустрічей в Нью-Йорку підписати drone deal з Канадою, повідомив президент Володимир Зеленський.

"І ми також на шляху до нової великої дронової угоди. Ми підписали перший крок на шляху цього. І наші команди сказали нам, що протягом 90 днів ми можемо вийти на drone deal, а потім Марк (Карні – ІФ-У) каже мені, ми вийдемо на неї за 9 днів. І команди негайно сказали, ну так, звичайно. Хороша пропозиція. І тому нам треба зустрічатись частіше", – сказав Зеленський на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у четвер.

Президент зазначив, що сьогодні між країнами був підписаний документ про початок співвиробництва дронів

"І 30% цих дронів негайно будуть передані на поле бою для наших людей. І наші солдати зможуть захищати наші родини і наших дітей насамперед. І це дуже важливо", – сказав президент.

"Я сподіваюсь, що в Нью-Йорку ми зможемо вийти на таку велику угоду між нашими країнами", – висловив сподівання Зеленський.