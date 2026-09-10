Зеленський: розраховуємо, що до кінця року буде наша перша антибалістична система

Україна розраховує, що наприкінці 2026 року буде перша антибалістична система у рамках програми Freyja, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно, для нової балістичної системи, 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про ХХ століття. Зараз нові технології, нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система", – сказав Зеленський на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у четвер.

Глава держави розраховує, що під час зустрічей в Нью-Йорку наприкінці місяця буде більш чітке розуміння щодо графіку подальших кроків. Однак, зараз Україна розраховує на ППО до систем Patriot.

Президент також додав, що українська сторона довіряє американській завдяки їхній підтримці у технологіях.

"Коли Росія б'є по нас кожного і щоночі. І ми отримуємо розвіддані від європейців та американців, ми даємо сигнали нашим людям: "Ідіть в укриття". Звичайно, ми американцям довіряємо. Всі технології нам допомагають", – зазначив Зеленський.

"Але перемовини – це складний виклик і складне питання. Тут пов'язано багато інтересів. Тому ми довіряємо і перевіряємо", – зауважив він.