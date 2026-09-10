Зеленський: До кінця вересня мають бути перші результати щодо переговорного процесу

Під час виборів у РФ не буде середовища для перемовин, однак наприкінці вересня може бути нагода зустрітися з командою США у Нью-Йорку, і до кінця місяця можуть бути перші результати щодо переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія – коли вони чують, що у нас йдуть якісь перемовини з європейцями, з канадцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються зробити атаки по нам більш інтенсивними. Просто, щоб зламати будь-які перемовини, щоб поламати будь-який діалог. Але ми віримо у мир і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Є лише один спосіб зупинити цю війну, іншого шляху немає. Тому перші результати, я думаю, що ми зможемо вийти на них до кінця вересня", – сказав Зеленський на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у четвер.

Президент додав, що сподівається на зустріч з американською командою у Нью-Йорку наприкінці вересня.

"І протягом цього періоду кожного дня мої радники з питань національної безпеки на зв'язку з американською командою. Вони говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути після тристоронньої зустрічі", – зазначив Зеленський.

За його словами, зараз партнери підіймають питання щодо зерна, яке РФ блокує в Чорному Морі.

"Зараз ми підіймаємо питання потенційних результатів щодо енергетики та продовольчої безпеки. І я думаю, я можу бути більш відкритим після зустрічі в Нью-Йорку з президентом Трампом", – додав глава держави.

8 вересня Зеленський заявив, що сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня та обговорити антибалістичний захист України.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що контакти президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа однозначно будуть, не виключено, що це відбудеться на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.