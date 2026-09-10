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У Дніпропетровській області через удари РФ визначать безпечні місця для зберігання продукції – ОВА

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У Дніпропетровській області через удари РФ визначать безпечні місця для зберігання продукції – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Через удари російських військ по великих об'єктах, зокрема товарних і продовольчих складах та торговельних закладах, на Дніпропетровщині визначать безпечні місця для зберігання продукції, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На Раді оборони Дніпропетровської області за участю військових, правоохоронців та представників екстрених служб розглянули 11 питань, зокрема щодо безпеки, евакуації населення та будівництва фортифікацій.

"Одне з найважливіших на сьогодні – безпекове. Ворог цілить по великих об'єктах. Серед таких товарні, продовольчі склади і торговельні заклади. Доручив керівникам громад визначити безпечні місця для зберігання продукції", – наголосив Ганжа.

За його словами, усі укриття в області мають бути відкриті цілодобово: "Це питання безпеки людей. Сигналами повітряних тривог – не нехтувати".

Ганжа також повідомив, що триває евакуація з 18 населених пунктів Синельниківщини. Від початку евакуації з усього району було вивезено майже 67 тис. мешканців.

Комендантську годину в регіоні за словами очільника ОВА наразі не змінюють.

Водночас, за словами очільника ОВА, зведення фортифікацій в області триває за графіком у постійній координації з військовими.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31964

#продукція #дніпропетровська #зберігання #атаки
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