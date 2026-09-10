Зеленський: зараз у Канаді тренується 21 український пілот

На сьогодні в Канаді триває підготовка 21-го українського пілота, це буде відчутне посилення бойової авіації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тут в Канаді триває підготовка наших пілотів. 21 українець тренуються. І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію", – сказав Зеленський на пресконференції разом з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у четвер.

Президент також повідомив, що між країнами сьогодні були укладені секретні домовленості в енергетичній сфері, які посилять Україною перед цією зимою, і більш довгостроково.

"Також є домовленості про санкції. Канада готує кілька важливих пакетів санкцій проти Росії", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що найважливіше – прискорити антибалістичні санкції проти Росії, які ускладнять виробництво балістичних ракет.

"Канада готує такий антибалістичний пакет санкцій на осінь. Я хочу подякувати за це. І дуже ми сподіваємось, що пакет буде прискорений, щоб вже в жовтні міг запрацювати. Міністерство закордонних справ України і наші санкційні координатори ведуть цю роботу заради антибалістичних санкцій також з іншими країнами", – зауважив глава держави.