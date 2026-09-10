У складі НГУ створять Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства – глава МВС

Проєкт експериментальної постанови щодо створення у складі Національної гвардії України Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства найближчим часом мають подати на розгляд Уряду, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За його словами, під час відрядження він отримав звернення від командирів бригад НГУ щодо покращення процесу рекрутингу іноземців до бойових підрозділів.

"Найближчим часом у складі Національної гвардії України буде створено Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Це значно оптимізує та пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Проєкт експериментальної постанови невдовзі надійде на розгляд Уряду", – написав Вигівський у Телеграм.

Він зазначив, що це питання опрацьовувалося впродовж останніх тижнів.

"Посилення можливостей бойових підрозділів системи МВС – один з наших пріоритетів", – наголосив міністр.

Вигівський також зазначив, що кожне відрядження та спілкування з гвардійцями, прикордонниками, рятувальниками й поліцейськими на місцях дає змогу краще зрозуміти реальні потреби підрозділів. За його словами, це особливо важливо для прифронтових областей та бойових бригад, де рішення мають прийматися у максимально стислі терміни.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/254