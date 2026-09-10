Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на 350 мільйонів канадських доларів, повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"Сьогодні, коли ми зустрічаємося, Росія без розбору посилює свою варварську повітряну війну, без розбору атакуючи цивільне населення. Повітряна оборона України стає дедалі важливішою. І саме тому сьогодні Канада та Україна завершили угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів ППО через механізм JUMPSTART. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів канадських доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та небо", – сказав Карні під час спілкування з медіа разом із президентом України Володимиром Зеленським.