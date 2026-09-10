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Семеро людей загинули, 76 дістали поранень у Дніпропетровській області станом на 20:35 – ОВА

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Семеро людей загинули, 76 дістали поранень у Дніпропетровській області станом на 20:35 – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська понад 30 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, семеро людей загинули, ще 76 дістали поранень, серед них – діти, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Семеро людей загинули. Ще 76 дістали поранень. Серед постраждалих – діти. Понад 30 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у телеграм-каналі у четвер увечері щодо безпекової ситуації станом на 20:35.

Так, у Павлограді п'ятеро людей загинули, 67 дістали поранень. Серед постраждалих – хлопці 13, 14, 15, 17 років, двоє 4-річних дівчаток і одна 11-річна. Усім надається медична допомога.

У Дніпрі пошкоджені підприємства. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро, серед яких 6-річна дівчинка, дістали поранень. У лікарні 24-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

За даними ОВА, на Нікопольщині ворог бив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені гімназія, адмінбудівля, приватна оселя, авто. Постраждала одна людина. На Синельниківщині потерпала Васильківська громада. Пошкоджений приватний будинок. У Кам'янському районі ворог цілив по Криничанській громаді. Зайнялася пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31954

#дніпропетровська #жертви #обстріли
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