Керівництво УЧХ та представниця МЗС Нідерландів обговорили питання співпраці

Президент Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко, генеральний директор організації Ілля Клецьковський та представниця Міністерства закордонних справ Нідерландів Йоаннеке Балфорт обговорили подальшу співпрацю.

"Під час зустрічі обговорили досвід Українського Червоного Хреста у питання реагуванні на гуманітарні виклики, поточні потреби та подальші можливості співпраці", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Керівництво УЧХ розповіло про роботу організації в умовах повномасштабної війни та основні напрями діяльності. Зокрема, йшлося про навчання першій допомозі та психологічної підтримки, будівництво модульних містечок для евакуйованих, відновлення лікарень, підтримку ветеранів і професійне перенавчання людей, які постраждали внаслідок війни.

Окрему увагу приділили роботі загонів швидкого реагування, їхній діяльності під час ліквідації наслідків російських повітряних атак та взаємодії з ДСНС України безпосередньо на місцях обстрілів.