Канада, Україна та Норвегія проведуть конференцію щодо повернення депортованих українських дітей

Друга конференція за участю Канади, України та Норвегії, присвячена посиленню зусиль із повернення, реабілітації та реінтеграції примусово переміщених і депортованих українських дітей, відбудеться 28-29 вересня в Торонто.

Про це зазначається в спільній заяві прем'єр-міністра Канади і президента України, розміщеній в четвер на сайті уряду Канади.

Згідно із заявою, під час конференції також посилюватимуться зусилля із повернення, реабілітації та реінтеграції незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених.

"Канада та Україна разом з Норвегією скликають другу конференцію 28-29 вересня в Торонто для посилення зусиль щодо забезпечення повернення, реабілітації та реінтеграції примусово переміщених та депортованих українських дітей, незаконно затриманих цивільних осіб та військовополонених", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2026/09/10/joint-statement-prime-minister-carney-and-president-zelenskyy