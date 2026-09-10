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Канада надасть більше підтримки України і допоможе у відбудові, коли настане мир – прем'єр Карні

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Канада надасть більше підтримки України і допоможе у відбудові, коли настане мир – прем'єр Карні
Фото: скріншот

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні перед зустріччю в Калгарі з президентом України Володимиро Зеленським запевнив у продовженні підтримки українців і наданні більше допомоги.

"Протягом усієї цієї незаконної, невиправданої, варварської боротьби, спричиненої Володимиром Путіним, ми надавали підтримку Україні. 26 мільйонів канадських доларів підтримки. Військова підтримка: від протиповітряної оборони до безпілотників, навчання. Гуманітарна підтримка, включаючи спільну роботу з повернення українських дітей. Ми надавали підтримку енергетичним системам і не тільки. Ми надамо більше підтримки", – сказав Карні.

Прем'єр зазначив, що Канада підтримує шлях України до вступу до НАТО, а також до Європейського Союзу. І також він запевнив у підтримці "фундаментальних цінностей цілісності території України, і, що майбутнє України вирішують лише українці". Карні відзначив величезну кількість українсько-канадського населення в Альберті та його внесок у розвиток багатьох громад протягом десятиліть.

"І ця підтримка, як і раніше, залишається без питань…Одна з речей, над якою ми будемо працювати сьогодні, розширювати та розвивати ці столітні зв'язки між Канадою та Україною. Українці допомогли побудувати цю провінцію (Алберта – ІФ-У), цю країну, і Канада допоможе відбудувати Україну, коли настане мир", – резюмував він.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#допомога #заява #канада
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