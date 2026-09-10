Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Канада долучиться до антибалістичної програми FREYJA та готує Drone Deal – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Канада долучиться до антибалістичної програми FREYJA та готує Drone Deal – Зеленський

Канада долучиться до європейської антибалістичної програми FREYJA та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, які відбулися під час візиту українського лідера до Оттави.

"Марк (Карні – ІФ-У) запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання", – написав Зеленський у Телеграмі у четвер.

За словами Зеленського, сторони дуже змістовно проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. "Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду", – повідомив Зеленський.

Глави держав також обговорили нагальні потреби у забезпеченні фінансової і військової стійкості України на 2026 та 2027рр

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20799

#дрони #фрея #канада
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада уклала угоду на 350 мільйонів канадських доларів з Україною щодо постачання ракет для ППО – прем'єр Карні

Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на 350 міль…

Читати