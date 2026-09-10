Канада долучиться до антибалістичної програми FREYJA та готує Drone Deal – Зеленський

Канада долучиться до європейської антибалістичної програми FREYJA та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, які відбулися під час візиту українського лідера до Оттави.

"Марк (Карні – ІФ-У) запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання", – написав Зеленський у Телеграмі у четвер.

За словами Зеленського, сторони дуже змістовно проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. "Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду", – повідомив Зеленський.

Глави держав також обговорили нагальні потреби у забезпеченні фінансової і військової стійкості України на 2026 та 2027рр

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20799