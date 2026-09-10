Данія виділяє 45 млн крон на допомогу українським ветеранам – МЗС

Близько 1,8 млн українських ветеранів зможуть отримати підтримку в поверненні до цивільного життя та роботи в межах нової данської ініціативи, на яку Данія виділяє 45 млн крон (близько $7 млн), повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

"Стабільність України має важливе значення для нашої власної безпеки. Тому Данія виділяє 45 млн крон на нову данську ініціативу, спрямовану на допомогу приблизно 1,8 млн українських ветеранів, щоб вони могли повернутися до цивільного життя та роботи. Це добре для України – і для Данії", – сказав Расмуссен, якого цитує Міністерство закордонних справ Данії в соцмережі Х у четвер.