Польща не виключає атак РФ на прикордонні переходи з Україною – Туск

Польські служби спільно з українськими колегами в ніч на четвер відвернули пряму загрозу одному з прикордонних переходів між Польщею та Україною, при цьому Варшава очікує можливих атак РФ на такі об'єкти, цитує прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска агентство Reuters.

"Минулої ночі завдяки співпраці між нашими службами та їхніми українськими колегами було відвернено пряму загрозу одному з прикордонних переходів", – наголосив прем'єр на пресконференції у Братиславі в четвер.

За його словами, Росія вже вдалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, зокрема в Молдові, тому Польща очікує аналогічних дій щодо переходів з Україною: "Ми очікуємо аналогічних дій щодо прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі".

У четвер Туск також заявив, що отримав "досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці".

За його словами, інформація, отримана від американської розвідки, відповідає його попередженням щодо необхідності підготовки до можливого розвитку подій.

"Ми маємо передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС", – зазначив Туск.

Як повідомлялося, результаті ворожої атаки безпілотником в ніч на середу пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупиняв свою роботу.

Внаслідок атаки також було відомо про двох загиблих осіб.

Окрім того прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере в інтерв'ю суспільному мовнику NRK заявляв, що літаку президента України Володимира Зеленського у середу ввечері під час запланованого вильоту з Кишиніва до Осло загрожувала дронова небезпека.