Кількість поранених у Краматорську зросла до 22 осіб, серед них – немовля

Кількість поранених у Краматорську (Донецька обл.), що вранці зазнав атаки ворога, зросла до 22 осіб, серед них – восьмимісячне немовля, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість поранених у Краматорську зросла до 22, серед них – восьмимісячне немовля. Така інформація станом на 18:20", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

Як повідомлялося, близько 11-ї години 10 вересня окупаційні війська РФ 4 рази обстріляли місто. Влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів та біля багатоповерхівки.

За даними Філашкіна, окупанти скинули на місто 6 авіабомб. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, гуртожиток, крамницю і 14 автівок.

Філашкін вчергове закликав "донеччан, а особливо – сім'ї з дітьми: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України. Безпека дітей залежить від рішень їхніх батьків!"