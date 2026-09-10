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У Павлограді внаслідок атаки РФ загинули вже 4 людини, понад 60 поранені, серед них троє дітей

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У Павлограді внаслідок атаки РФ загинули вже 4 людини, понад 60 поранені, серед них троє дітей
Фото: Нацполіція

Унаслідок російської атаки біля торговельного центру (ТЦ) в Павлограді Дніпропетровської області загинули чотири людини, понад 60 дістали поранень, серед них троє дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, серед поранених троє дітей – хлопці віком 13, 14 та 15 років.

"4 людей загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград", – наголосив очільник ОВА у четвер.

За словами Ганжі, поранені перебувають у лікарні, медики надають їм допомогу.

Атака поблизу ТРЦ у центрі Павлограда сталася сьогодні, 10 вересня. В результаті російських ударів на місці виникла пожежа. Руйнувань та пошкоджень зазнали торгівельні павільйони, магазини та автомобілі, йдеться у повідомленні Нацполіції.

#дніпропетровська #жертви #атака #павлоград
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