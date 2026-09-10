Троє загиблих та 34 поранених унаслідок удару РФ по Павлограду

Кількість загиблих у Павлограді (Дніпропетровська обл.) через влучання БпЛА по ТРЦ зросла до трьох, постраждалих – до 34 осіб, серед них – дитина, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"10 вересня 2026 року близько 16:25 військові рф завдали удару по м. Павлограду із застосуванням БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони та автомобілі. Попередньо, троє людей загинули, 34 – зазнали поранень, серед них – дитина", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у четвер.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед поранених – двоє рятувальників.

"Під час ліквідації наслідків ворожої атаки травмовані двоє співробітників ДСНС. Їх госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.