Україна фіксує серійні номери кожної деталі реактивних БпЛА РФ для відстеження ланцюгів постачання – уповноважений президента

Україна перейшла до фіксації кожної деталі реактивних БпЛА, що застосовуються РФ проти України, із зазначенням серійних номерів, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Зараз ми перейшли до моделі, за якої фіксуємо все, що летить на нас, із зазначенням серійного номера кожної деталі", – сказав Власюк на брифінгу на The Kyiv Sanctions Forum у четвер.

За його словами, створення таких масивів даних про серійні номери компонентів має допомогти швидше відстежувати ланцюги постачання та припиняти відповідні поставки.

"Щодо електроніки, то це стандартна історія. У конкретно взятих "Шахедах" є трохи менше ста іноземних компонентів. Серед них – американські, китайські, тайванські, німецькі та японські", – зазначив Власюк.

Власюк наголосив, що Україна передає партнерам відповідну інформацію та закликає їх посилювати санкційний тиск.

"Перше – внесення до санкцій усіх російських виробників оборонної продукції. Друге – усіх постачальників", – сказав він.

Водночас Власюк зазначив, що щодо постачальників необхідно визначати пріоритетність санкційних заходів, оскільки частина з них є стабільними компаніями, а частина може створюватися лише на короткий час.

"Так само ми віримо, що виробники та уряди можуть і мають робити більше", – додав Власюк.

За словами уповноваженого президента, The Kyiv Sanctions Forum вдруге проводиться у Києві.

"Це робочий захід, куди приїжджають санкційні координатори країн санкційної коаліції та обговорюють, де ми зараз перебуваємо у санкційному тиску на Росію і як його посилювати", – пояснив він.

Власюк додав, що основними темами форуму є запровадження санкцій проти Росії у контексті світових та нафтових ринків, санкції щодо компонентів російського ВПК, а також спеціальна антибалістична операція України.