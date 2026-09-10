Власюк: Є варіант ухвалення законопроєкту Грема наступного тижня, але оцінити шанси поки складно

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляє, що існує варіант ухвалення в Конгресі США законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема наступного тижня, однак оцінити шанси на це наразі складно.

"Як воно буде, побачимо. Чи є варіант розвитку подій, за якого цей закон буде прийнятий наступного тижня нижньою палатою? Є. Чи великі на це шанси, сказати поки що об'єктивно важко. Це дуже непроста внутрішня конгресівська кухня", – сказав Власюк на брифінгу на The Kyiv Sanctions Forum у четвер.

За його словами, під час поїздки до Вашингтона він провів близько 20 зустрічей із конгресменами.

"Хороша новина – всі підтримують Україну. Погана новина – є різні варіанти цієї підтримки, і вони не завжди означають готовність зараз підтримувати цей законопроєкт", – зазначив Власюк.

Він додав, що окремі положення законопроєкту викликають занепокоєння у конгресменів, які водночас прагнуть доопрацювати документ так, щоб він забезпечував ще сильніший санкційний та тарифний тиск на Росію.

"З іншого боку, наша позиція більш проста і відверта. Ми – український народ, який потребує підтримки американського народу, і вважаємо, що саме американський Конгрес може цю підтримку надати", – сказав він.

"Тому, звичайно, ми хочемо отримати його (законопроєкт – ІФ-У) зараз, і на цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. І, в принципі, це був основний мій меседж, з яким я звертався до конгресменів", – сказав він.