Глава МВС: РФ вдарила по ТРЦ у центрі Павлограда в момент, коли там було багато людей

Російські війська завдали удару по торговельно-розважальному центру в центрі Павлограда Дніпропетровської області посеред дня, коли на вулицях було багато людей, унаслідок чого загинули двоє людей і щонайменше 18 постраждали, повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Близько години тому росіяни вдарили по ТРЦ у середмісті Павлограда. Посеред дня, коли на вулицях було багато людей. Вже маємо інформацію про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше 18 людей постраждали. Рятувальники та поліцейські працюють на місці події", – написав Вигівський у телеграм-каналі за підсумками відрядження у Дніпропетровську область.

За його словами, питання реагування на такі удари та захисту цивільних обговорили під час розширеної наради у Дніпрі. У ній взяли участь очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, представники структур Сил безпеки та оборони області, народні депутати та керівники підрозділів системи МВС.

"Лише з початку року росіяни завдали по області понад 18 тисяч ударів, переважно це атаки БпЛА. Останнім часом окупанти посилили атаки по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах, ТРЦ", – зазначив глава МВС.

Під час наради також обговорили питання посилення взаємодії, захисту важливих соціальних об'єктів і реагування в осінньо-зимовий період. За словами Вигівського, рішення та відповідні доручення за підсумками наради ухвалені.

Окрім того, глава МВС під час відрядження до Дніпропетровської області відвідав бойові підрозділи системи МВС та зустрівся з гвардійцями і прикордонниками, які несуть службу на одній із найважчих ділянок фронту на Донеччині.

Він також провів зустріч із Денисом Прокопенком, який, за словами Вигівського, нещодавно за рішенням президента України очолив угруповання військ "Азов". Сторони обговорили процес розширення смуги відповідальності, необхідні для цього управлінські рішення та посилення матеріально-технічного забезпечення.

Також Вигівський провів нараду за участю командирів підрозділів Державної прикордонної служби та бригад Нацгвардії "Буревій", "Рубіж", "Азов", "Червона Калина" та "Любарт".

"Окупанти не полишають спроб провести штурмові дії й захопити територію. Але відповіді наших бійців руйнують їхні плани", – зазначив він.

За словами Вигівського, лише за серпень військовослужбовці підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов" знешкодили понад 5200 окупантів, сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки й тисячі безпілотників. Також, за його словами, успішно триває контрдиверсійна робота.