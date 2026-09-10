Буданов: Дипстрайки самі по собі не можуть виграти війну

Дальнобійні удари самі по собі не можуть виграти війну, це засіб примусу до чогось, який лише діє у комплексі з іншими формами бойових дій, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Дипстрайки не можуть виграти війну. Дипстрайки не можуть вбити всіх. Подивіться на приклад США в Ірані. Дипстрайки – це підтримка і засіб впливу і примусу до чогось. Але він діє тільки в комплексі з іншими формами класичних воєнних дій", – сказав Буданов на пресконференції в Ризі у четвер.

"Росія просто поливає балістичними крилатими ракетами і дальніми дронами. Вони не можуть нас змусити капітулювати", – наголосив він.

Він додав, що Україна у відповідь на появу російських реактивних БпЛА розробляє та тестує високошвидкісні малі дрони-перехоплювачі. За його словами, поява нових або оновлених типів озброєння є закономірним етапом розвитку військової науки.

"Тобто зараз змагається реактивний дрон проти дрона-перехоплювача. Це стандартні змагання. Ми йдемо тим самим шляхом створення високошвидкісних малих дронів-перехоплювачів", – зазначив Буданов.