Буданов: Україну треба активніше залучати до спільних військових навчань із партнерами

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українські підрозділи необхідно активніше залучати до спільних військових навчань із партнерами, оскільки саме під час таких заходів іноземні офіцери можуть отримувати цінний досвід.

"Тут треба Україну долучати трошки активніше. У моєму розумінні є певний перегин негативний, тому що зазвичай останнім часом, коли Україну запрошують до участі в навчаннях із країнами НАТО, вона виконує лише роль супротивника. Це проблема", – сказав Буданов на пресконференції в Ризі у четвер.

За його словами, необхідно змінити такий підхід, оскільки спільні навчання можуть стати основою для подальшого поглиблення військової співпраці.

"І саме під час спільних навчальних дій ваші офіцери і отримують той самий неоціненний досвід. А в свою чергу, це піднімає за собою всі інші супутні питання, як це робити, якою технікою краще і так далі", – зазначив він.

Буданов додав, що це може сприяти спільному виробництву та розробкам.