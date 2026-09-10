Відомо вже про трьох поранених дітей через атаку по м. Суми – ОВА

Кількість поранених дітей через ворожий удар КАБами по житловому сектору на околиці Сум зросла до трьох – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик, загальна кількість постраждалих збільшилась до 11 осіб, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Наразі відомо вже про трьох поранених дітей – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик. Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей", – написав він у Телеграмі у четвер.

Раніше повідомлялось про двох поранених дітей та про вісім постраждалих у Сумах.