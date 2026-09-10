Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом – Буданов

Україна готова ділитися з партнерами унікальним досвідом ведення сучасної війни, який коштував дуже дорого, і фінансово, і з огляду на людські втрати, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Україна не стоїть з протягнутою рукою і просто допомагає вам. Нам потрібне все від вас, але ми натомість пропонуємо у відповідь все те, що є в нас", – сказав Буданов на пресконференції в Ризі у четвер.

За його словами, цей досвід є надзвичайно цінним, оскільки наразі лише Україна та Росія мають такий досвід ведення сучасної війни.

"Так сталося, що Україна отримала цей неоціненний досвід, який абсолютно кривавий, але це досвід. Ні в кого станом на зараз, окрім Росії і України, такого досвіду нема. Це треба чітко розуміти. Якщо з Росією не хочете мати справу, доведеться мати справу з нами. Ми точно кращі", – наголосив Буданов.

"Досвід такий, який є у нас, коштував дуже дорого, як коштами, так і кров'ю", – сказав він.